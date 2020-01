Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 14 ölü

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgesinde de birçok ilde hissedilen deprem, Elazığ ile Malatya'da yıkıma neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre Elazığ'da 8, Malatya'da ise 6 kişi yaşamını yitirirken, Kahramanmaraş'ta da sarsıntı sırasında bir mahalle muhtarı geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Depremde yaklaşık 300 kişi de yaralandı. Deprem bölgesine çok sayıda arama- kurtarma ekibi esvk edilirken, Kızılay da bölgeye çadır, gıda ve yardım malzemesi gönderdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz bölgeleri, büyük bir depremle sallandı. Panik ve endişe yaratan sarsıntının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, saat 20.55'te meydana gelen depremin merkez üssünü Elazığ'ın Sivrice ilçesi, büyüklüğünü ise 6.8 olarak açıkladı. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Elazığ’ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Malatya, Diyarbakır, Muş, Erzurum, Bitlis, Trabzon, Ordu, Samsun, Çorum, Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Niğde, Gaziantep, Kahramanmaraş, Sivas, Tokat ve Kilis’te de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 6.5, merkez üssünü de Sivrice ilçesine bağlı Molla Ali köyü olarak açıkladı.

Sarsıntıyla birlikte başta Elazığ olmak üzere depremin yoğun olarak hissedildiği illerde, vatandaşlar panik ve korku içinde sokaklara döküldü. Depremin ardından merkez üssüne yakın bölgelerde can kaybı ve hasar olup olmadığının belirlenmesi için jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi. Bölgeye çevre illerden de ekipler sevk edildi.

AFAD: 14 KİŞİ ÖLDÜ

Saatler ilerledikçe depremle ilgili üzücü haberler de gelmeye başladı. AFAD'dan yapılan açıklamada depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Can kayıpların 8'inin Elazığ'da, 6'sının ise Malatya'da olduğu belirtildi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, BİR MAHALLEDE YANGIN ÇIKTI

Deprem felaketinin ardından yurt genelinde vatandaşların yakınlarına ulaşabilmeleri için telefonla aramaları nedeniyle deprem bölgesinde bir süre hatlar kilitlendi. Ayrıca depremin merkez üssü Sivrice ilçesinde zaman zaman elektrik kesintisinin yaşandığı öğrenildi. Bu arada sarsıntı ile birlikte Elazığ merkezdeki İstasyon caddesi üzerinde 7 katlı bir binanın çatı katında doğal gaz kaynaklı yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ELAZIĞ VALİSİ KALDIRIM: DEPREM YIKIMA YOL AÇTI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’da depremin merkez ve bazı ilçelerde yıkıma neden olduğunu söyledi. Vali Kaldırım, yaptığı ilk açıklamada, "Maden ilçemizde 5 katlı bir binamız yıkıldı. Oradan 2 kişi kurtarıldı. Enkaz altında 6 kişi var kurtarılmaya çalışılıyor. İl merkezde de 4 tane bina yıkıldı. Ekipler müdahale ediyor. Şu ana kadar oradaki enkazdan da 6 kişi, kurtarıldı. Enkazlardan şu ana kadar 10 yaralı çıkarıldı. Hastanelerde şu anda 225 yaralımız var 2’si ağır yaralı. Önceliğimiz arama kurtarma çalışmaları. Temennimiz daha fazla can kaybının olmaması. İstasyon Caddesi'nde de bir binamızda yangın çıktı ekipler müdahale ediyor. Çevre illerden bütün ekipler sevk edildi. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

MALATYA VALİSİ BARUŞ: 6 VATANDAŞIMIZ YAŞAMINI YİTİRDİ

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem ile ilgili yaptığı açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Vali, Baruş, "Malatya'daki depremde şu ana kadar toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti. Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerimizde toplam 45 kişi yaralandı" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'TA MUHTAR KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Bu arada depremin şiddetli hisseden illerden Kahramanmaraş'ta sarsıntı ile birlikte Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi Muhtarı Ramazan İnce kalp krizi geçirdi. Muhtar İnce, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gece yarısına kadar büyüklükleri 1.8 ile 5.4 arasında değişen 73 artçı sarsıntı oldu. Bu artçı şokların merkez üsleri Elazığ’ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya’nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edildi.

AFAD'DAN BÖLGEYE YARDIM VE EKİPMAN SEVK EDİLDİ

Deprem sonrasında AFAD tarafından, birçok ilden arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra bölgeye çadır, battaniye sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Elazığ İl AFAD ekipleri şehir merkezinde yıkılan binalara müdahale etmektedir. Maden ve Sivrice’de yıkılan binalar olduğu bilgisi alınmıştır. Elazığ ve çevre illerde arama tarama çalışmaları devam etmektedir. Elazığ havaalanı çalışır durumdadır. Tüm çevre iller bölgeye karayoluyla bölgeye ulaşım sağlamaktadır. Deprem sonrasında tüm iller ve birlikler teyakkuz haline geçirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı başta olmak üzere tüm afet ve acil durum yönetimi merkezleri (AADYM) aktif hale geçirilmiştir. AFAD’ın Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Batman, Bayburt, Bingöl, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat ve Van il müdürlükleri; Jandarma Arama Kurtarma, Gümüşhane UMKE ile İstanbul ve Mersin itfaiyelerinden, toplamda 418 arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir. AFAD Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Mardin ve Muş lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, 28 çalışma grubu, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir. Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır. AFAD, gelişmeleri aralıksız takip etmektedir."

KIZILAY'DAN 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ MOBİL MUTFAK

Depremle birlikte bölgeye yardım malzemelerinin sevki için yurt genelinden çalışmalar başlatıldı. Kızılay Erzurum bölge Müdürlüğü'nden depremin vurduğu Elazığ'a 5 bin kişi kapasiteli mobil mutfak kurulması için ekipmanın sevk edildiği öğrenildi.

2010 YILINDA 51 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Elazığ’da 8 Mart 2010'da da 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Kovancılar olan depremde 51 kişi yaşamını yitirmişti.

METEOROLOJİ SOĞUK HAVAYA KARŞI UYARDI

Depremin ardından evlerine girmeye korkan vatandaşlar, dışarıda yaktıkları ateşin başında beklemeye başladı. Kentte sıcaklık, yer yer sıfırın altında 12 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk havaya karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesi ve yakın çevresinde bu gece havanın az bulutlu ve açık geçeceği, bu nedenle gece sıcaklıklarının yer yer eksi 7 ila eksi 12 derece civarına düşeceği tahmin edildiğinden vatandaşlarımızın aşırı soğuk ve don riskine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

DEPREM DIŞ BASINDA DA YER ALDI

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki deprem dış basında da geniş yer aldı. Reuters, depremin Türkiye'nin yanı sıra Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da hissedildiğini abonelerine duyurdu. Haber ajansları depremle ilgili şu başlıklarla paylaştı:

REUTERS:

Türkiye'nin doğusunda şiddetli deprem...Suriye, İran, Libya'nın başkenti Trablus ve Lübnan'ın başkenti Beyrut da depremi hissetti.

AP:

Depremin büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veren AP, depremin Suriye, Gürcistan ve Ermenistan'da da hissedildiğini belirtti.

CNN International:

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığını attı. Depremin 10 kilometre derinlikte sığ bir deprem olduğu belirtildi.

TASS (Rus haber ajansı):

'Türkiye'de 6.7 büyüklüğünde deprem' başlığıyla yayın yaptı. Ajans, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı, 4 kişinin yaşamını yitirdiği açıklamasına da yer verirken, Rus elçiliğinin gelişmeleri izlediğini ve ölenler arasında Rus vatandaşı olmadığını belirtti.

