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Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 18 ölü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 02:04 | Son Güncelleme

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti.

BAKAN KOCA: 2'Sİ KALP KRİZİNDEN TOPLAM 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde 8, Sivrice'de 2, Gezin'de 1 kişi hayatını kaybettiğini belirtti. Bakan Koca, "Ayrıca 2 kişi de kalp krizi geçirdi. Yani toplam 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Malatya'da ise 5 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise "Elazığ Sivrice ilçemizde 5 binamız yıkık. Malatya Doğanyol'da da 25 binamızın yıkık olduğunun tespitini yaptık" diye konuştu.

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