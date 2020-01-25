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Elazığ merkezli 6.8'lik deprem, yurdun doğusunu salladı: 20 ölü (9)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 08:55 | Son Güncelleme

11 SAAT SONRA İKİ MUCİZE KURTULUŞ Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ merkez ve Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde 2 kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

11 SAAT SONRA İKİ MUCİZE KURTULUŞ
Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ merkez ve Maden ilçesine bağlı Gezin mahallesinde 2 kişi, 11 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Gece sıfırın altında 15 dereceye düşen hava sıcaklığında Maden ilçesine bağlı Hazar Gölü kıyısında bulunan Gezin Mahallesi'nde yıkılan Mavi göl isimli 4 katlı binanın enkazında, önce ilk dakikalardaRabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Aynı enkazda saat 00.20 sıralarında Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Çalışmalarını hassas cihazlarla sürdüren ekipler, dinlemenin ardından bir kişinin daha sesini duydu. Çalışmaları bu noktada yoğunlaştıran ekipler, birinci katta molaz yığını haline dönüşen enkazda kuyu açarak yaptıkları titiz çalışmanın ardından, Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Depremden 11 saat 15 dakika sonra 08.10'da çıkarılan yaralı olarak çıkarılan depremzede, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Enkezda halen Meriç Dişli'nin eşi 6 aylık hamile olan Pınar ve oğlu Miraç Dişli'nin bulunduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun kurtarılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Aynı saatlerde, bir sevindirici haber de Elazığ merkezden geldi. Burada da 4 katlı binanın enkazında ekipler, yine depremden 11 saat sonra bir yaralıya ulaştı. Enkazdan çıkantılan yaralı ilk müdahalesi yapılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İki kişinin saatler sonra enkazdan çıkarılması moralleri de yükseltti.
AFAD: 20 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
AFAD'dan sabah saat 07.30 sıralarında yapılan açıklamada depremde 20 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Elazığ'da 16 ve Malatya'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 1015 olarak ifade edildi. AFAD'ın açıkladığı son bilanço şöyle:
İL HAYATINI KAYBEDEN HASTANEYE BAŞVURAN
ELAZIĞ 16 637
MALATYA 4 226
DİYARBAKIR - 34
ADIYAMAN - 25
BATMAN - 6
KAHRAMANMARAŞ - 37
ŞANLIURFA - 50
TOPLAM 20 1015

Mücahit YOLCU- Emrah KIZIL/MADEN(Elazığ), (DHA)-

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