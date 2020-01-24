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Elazığ merkezli deprem Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş: "Birkaç evde çatlaklar oluştuğuyla ilgi ihbarlar aldık" - Gaziantep Valisi Davut Gül: "İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybı yok" - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: "AFAD ve kolluk kuvvetleri görevlerinin başındalar"

GAZİANTEP (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da hissedildi.

Depremin hissedilmesiyle kentlerde bulunan vatandaşlar evlerini terk ederek güvenli noktalara çıktılar.

Parklara çıkan vatandaşlar, büyük korku yaşadıklarını dile getirdi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin Malatya'da hissedildiğini ifade etti.

Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun bulunmadığı aktaran Baruş, "Birkaç evde çatlaklar oluştuğuyla ilgi ihbarlar aldık." dedi.

Baruş, kentte kriz masası oluşturduklarını, ilgili kurumların görev başında olduğunu söyledi.

- Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise depremin kentte de hissedildiğini ve ekiplerin hemen sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını aktaran Şahin, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, depremin Şanlıurfa'da da hissedildiğini belirterek, ilgili kurumların hemen sahaya çıktığını söyledi.

Kentte şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını belirten Vali Erin, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamakta. Elazığ'a ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AFAD ve kolluk ekipleri görevlerinin başındalar. AFAD her türlü olumsuzluklara hazırlar ihtiyaç olması halinde yardımcı olmaları için arkadaşlarımızı Elazığ'a göndereceğiz, şu an için ihtiyaç yok." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Gaziantep Şanlıurfa

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