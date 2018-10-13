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Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 12:43 | Son Güncelleme

7 ildeki eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün talimatı doğrultusunda Bank Asya hesaplarında artışa giden, örgütün tayin sistemine tabi olacak şekilde örgüt kurumlarında görev alan ve örgütün evlerinde ev abisi olarak görev yaptığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ merkezli İstanbul, Ağrı, Şanlıurfa, Adana, Batman ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ FETÖ/PDY operasyonu

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