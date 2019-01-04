Elazığ merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 6 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Elazığ, Adana, Malatya ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında imam, öğretmen ve meslekten ihraç edilen askeri personelin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

