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Elazığ merkezli MLKP operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP’ye yönelik çalışma yaptı.

Elazığ merkezli MLKP operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ merkezli 2 ilde terör örgütü MLKP’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü MLKP’ye yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmasında 3 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Elazığ ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildiği bildirildi.

Elazığ merkezli MLKP operasyonunda 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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