HABER

Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 10:12 | Son Güncelleme

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 17 tabancı ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 5 ay süren teknik ve fiziki takibi sonucu silah ve mühimmat ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ, Bingöl ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, K.A, M.P, Ş.P, M.K, Ç.K, O.S, S.B, A.A, N.D, M.K. ve B.A. gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 17 tabanca, 3 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 20 tabanca fişeği, 7,62 milimetre çapında 11 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği bulundu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Böylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyorBöylesi hiç görülmedi! Tehlike saçıyor
Atmaca yavruları için tarlayı biçmediAtmaca yavruları için tarlayı biçmedi
Biriktirdiği harçlığıyla sokak kedilerine et alıyorBiriktirdiği harçlığıyla sokak kedilerine et alıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kaçakçılık operasyon silah

En Çok Okunan Haberler

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

İran ABD'ye son sözünü söyledi!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

G.Saray eski F.Bahçeli ile anlaştı!

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Koşu yapan vatandaşlar Seyhan Nehri'nde kadın cesedi buldu

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

Ülke karanlığa gömüldü! Sebebini bilen yok!

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

TEM otoyolunda feci kaza: 1 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün tatil olacak?

Kurban bayramı kaç gün tatil olacak?

Son dakika: Şemdinli'de sivil araçların geçişi sırasında hain tuzak: 1 ölü 1 yaralı

Şemdinli'de hain tuzak! 1 ölü 1 yaralı

YKS tercih dönemi başladı! AİS girişi ile üniversite tercihi nasıl yapılır?

Üniversite tercihleri alınmaya başlandı!

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Günlük burç yorumları 23 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn arasında gerilim!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden "tahliye" iddialarına yalanlama

Türkiye'den 'tahliye' iddialarına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.