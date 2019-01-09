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Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

Elazığ merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 3 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Elazığ, Diyarbakır ve Bingöl'de belirlenen 12 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 20 tabanca, 178 tabanca fişeği, 6 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 27 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ operasyon silah kaçakçılığı

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