Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik Elazığ ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ ve Mersin'de, 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.