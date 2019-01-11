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Elazığ merkezli yasa dışı bahis operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 21:25 | Son Güncelleme

Elazığ ve Mersin'de gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 2'si tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yasa dışı bahis oynatan iş yerlerine yönelik Elazığ ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ ve Mersin'de, 9 Ocak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Elazığ operasyon yasa dışı bahis

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