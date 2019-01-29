Elazığ, millet bahçesine kavuşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı Elazığ Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.
TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ihalesi dün gerçekleştirilen millet bahçesi projesine 21 firma katıldı.
Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından, ihaleyi kazanan firma projenin inşaatına başlayacak ve 4 ay içerisinde tamamlayacak.
- Merkezi konumda
Elazığ-Malatya kara yolu üzerinde, Atatürk Caddesi ve Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi'nin kesişim noktasında bulunacak millet bahçesi, vatandaşın yeşille bulaşabileceği, sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği ve rahatça vakit geçirebileceği merkezi konumda olacak.
Elazığ Millet Bahçesi'nde yürüyüş parkurları, tematik bahçeler, etkinlik alanları ve seyir terasları da yer alacak.
30 bin 616 metrekarelik alana kurulacak bahçenin içerisinde, bin 500 metrekarelik alanda, projenin temel bileşeni olarak her yönden görülecek biçimde tasarlanan Şehitler Meydanı da bulunacak.
- 435 metrekarelik alana millet kıraathanesi
Elazığ Millet Bahçesi projesi içerisinde, 435 metrekarelik alanda millet kıraathanesi de yapılacak. Millet kıraathanesinin içerisinde okuma salonları, kütüphane, dinlenme alanları gibi donatılar olacak. 305 metrekare kapalı alanı, 130 metrekare terası olacak millet kıraathanesinde kitap okuyup ders çalışacak öğrenciler, ücretsiz internet ve ikramlardan yararlanacak.
Millet bahçesinde yer alan tematik bahçelerin bitkisel peyzaj tasarımında lale, sümbül, gül, mevsimlik çiçekler ve yer örtücü bitkiler kullanılacak.
Her mevsim güçlü bir bitkisel peyzaj dokusu sunacak millet bahçesinin bu özel siluetini yansıtmak üzere, bin 300 metrekarelik alanda yansıtma havuzu yapılacak.
Elazığ Millet Bahçesi'nde koşu, yürüyüş ve gezinti parkurunun kenarında, bahçenin girişlerine yakın noktalarda 5 de çeşme yer alacak.
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