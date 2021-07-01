Elazığ OSB’de yangın, çok sayıda ekip müdahale ediyor

Yangın, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi sınırlarında yer alan Elazığ OSB’nin 9. Kısmında yer alan tekstil atıklarının bulunduğu geri dönüşüm testisinde çıktı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlere teslim olan tesis, çalışanlarının haber vermesi üzerine Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü başta olmak üzere çok sayıda ekip yangın bölgesine sevk edildi. Bölgeye ulaşan 8 itfaiye aracı ile diğer ekipler yangını kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının büyüklüğü ise drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri de bölgede görev aldı. (DHA)

