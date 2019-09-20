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Elazığ polisi paylaştı, 155 Polis İmdat Hattına nasıl ihbar vermeliyiz

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 17:30 | Son Güncelleme

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 155 Polis İmdat Hattını arayarak ihbar verenler için kolaylık sağlayan klip hazırlanırken, bilgilendirme de yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce, kentimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında vatandaşlarımız tarafından 155 Polis İmdat Hattımıza yapılan ihbarlar önem arz etmektedir.

Elazığ polisi paylaştı, 155 Polis İmdat Hattına nasıl ihbar vermeliyiz

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 155 Polis İmdat Hattını arayarak ihbar verenler için kolaylık sağlayan klip hazırlanırken, bilgilendirme de yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüzce, kentimizin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahada yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında vatandaşlarımız tarafından 155 Polis İmdat Hattımıza yapılan ihbarlar önem arz etmektedir. Gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen olaya etkin ve hızlı bir şekilde müdahil olarak en kısa sürede aydınlatabilmek amacıyla, doğru ekibi gecikmeye mahal vermeden olay yerine sevk etmek, görevli personelimizin en önem verdiği husustur.Bu doğrultuda, vatandaşlarımızın karşılaştıkları mağduriyetleri veya olayları görevlilerimize ihbarda bulundukları esnada; paniğe kapılmaksızın söz konusu ihbarın kısa, öz ve belirleyici olmasına, verdikleri adresin en yakınında bulunan cami, okul, kamu binaları veya ticari işletmeler gibi herkes tarafından bilinen yerleri bildirmeye, olay mahallinden kaçtığı görülen aracın marka, model, plaka ve rengine; şüpheli şahsın ise yaşı, cinsiyeti, fiziki yapısı ve kıyafetlerine hassasiyet göstererek bildirmelerini önemle rica ederiz" denildi.
Paylaşılan klipte, 155 polis imdat hattının çalışma şekli ve ihbarcının nasıl hareket etmesi gerektiği aktarıldı.

Elazığ polisi paylaştı, 155 Polis İmdat Hattına nasıl ihbar vermeliyiz

Elazığ polisi paylaştı, 155 Polis İmdat Hattına nasıl ihbar vermeliyiz

Elazığ polisi paylaştı, 155 Polis İmdat Hattına nasıl ihbar vermeliyiz

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