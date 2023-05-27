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ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Elazığ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

27.05.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ seçim sonuçları yarın anbean takip edilebilecek. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi nedeniyle; yarın gerçekleştirilecek. Seçmenler 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Peki, 28 Mayıs Elazığ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 2. Tur cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonuçları Mynet.com'da olacak. İşte Elazığ seçim sonuçları ekranı...

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Elazığ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır? 28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanı seçim sonuçları

Elazığ seçim sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Mayıs 2023 Pazar günü vatandaşlar tarafından yakından takip edilebilecek. Ağın seçim sonuçları, Alacakaya seçim sonuçları, Arıcak seçim sonuçları, Baskil seçim sonuçları, Karakoçan seçim sonuçları, Keban seçim sonuçları, Kovancılar seçim sonuçları, Maden seçim sonuçları, Palu seçim sonuçları, Sivrice seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Recep Tayyip Erdoğan - Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları anbean incelenecek. Birçok kişi internette "28 Mayıs Elazığ seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanır?" sorularını araştırıyor. İşte Elazığ seçim sonuçları ekranı...

ELAZIĞ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA??

Elazığ seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2.turda ilk turda olduğu gibi 08.00-17.00 arasında oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

seçim-sonuçları

Saat 21.00’den sonra bütün yayınların serbest olduğuna, ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

Seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 Pazartesi günü anbean Mynet.com'dan takip edilebilecek.

SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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