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Elazığ şehitleri için mevlit

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 21:37 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis memuru için mevlit okutuldu.18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmiş, 3 polis şehit olmuş 251 kişi ise yaralanmıştı.

Elazığ’da 3 yıl önce İl Emniyet Müdürlüğüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan 3 polis memuru için mevlit okutuldu.
18 Ağustos 2016 tarihinde terör örgütü PKK tarafından İl Emniyet Müdürlüğüne bombalı araçla saldırı gerçekleştirilmiş, 3 polis şehit olmuş 251 kişi ise yaralanmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör saldırısının 3. yıl dönümünde şehit polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu için mevlit okutuldu. İzzetpaşa Camii’nde akşam namazının ardından okunan Mevlid-i Şerif sonrası şehitler için dua edilerek, gül suyu ve mevlit şekeri dağıtıldı.
Devletin ve milletin özüne kast eden terörle mücadelenin, son terörist kalana kadar devam edeceğini belirten İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, “18 Ağustos 2016 tarihinin 3. senesinde buradayız. O gün şehit olmuş 3 arkadaşımızın anısına, hatırasını dualarımızla andık. Vatandaşlarımız ve personelimiz ile beraber İzzetpaşa Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttuk. Mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Bizlere şefaatçi olsunlar diye dua ediyoruz. bu günü unutmamak bizim için önemli. Elazığ Emniyet Müdürlüğü olarak 18 Ağustos bizim için önemli. Bu tarih bizim için verdiğimiz 3 şehidin, verilen tüm mücadelenin hatırlanması aynı kararlılık, disiplin ve aynı azimle yürütülmesini gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın ve emniyet genel müdürümüzün de ifade ettikleri gibi aynı şekilde terör örgütleriyle, son terörist kalana kadar PKK, FETÖ, DEAŞ ve benzer devletin, milletin özüne kast eden bütün terör örgütleri ile mücadelemiz son terörist kalana kadar devam edecek” dedi.
Mevlit programına, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vali Vekili Uhud Emre Koyuncu, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, STK temsilcileri, emniyet mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit

Elazığ şehitleri için mevlit
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