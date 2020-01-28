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  4. Elazığ Sivrice'deki depremde binanın yıkılma anı MOBESE kamerasında!

Elazığ Sivrice'deki depremde binanın yıkılma anı MOBESE kamerasında!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 11:19 | Son Güncelleme

Elazığ'da deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı. Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin yaşamını yitirdiği, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin şiddeti MOBESE kameralarınca da kaydedildi.

Sarsıntının şiddetini gözler önüne seren kayıtlarda, merkez Köfteciler Sokak'taki esnaf ile yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntı ile hızla lokanta ve iş yerlerinden kaçtığı görülüyor.

BÜYÜK PANİK

Mustafa Paşa Mahallesi'nde kaydedilen bir başka görüntüde ise yaya ve sürücülerin hissedilen sarsıntı ile büyük panik yaşadığı ve bir binanın yıkıldığı, yıkılan binanın enkazından yükselen duman ve tozun caddeyi kaplaması yer alıyor.

Otogar ve Hamza Yanılmaz Köprülü kavşaklarına ilişkin kayıtlara da yayaların sarsıntının şiddeti ile hızla kaçmaya çalıştığı, bazı sürücülerin ise panik yaşadığı yansıyor.

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