HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı

Elazığ Valiliği, hasarsız ve az hasarlı yapıları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 11:44 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği, şu ana kadar yapılan çalışmada hasar tespit incelemesi yapılan yerlerden 6 bin 845 yapının hasarsız, 4 bin 482 yapının ise az hasarlı olduğunu açıkladı.Valiliğin resmi sitesinden hasar tespiti tamamlanmış az ve hasarsız mesken, konut, ticarethane listeleri yayınlandı.

Elazığ Valiliği, şu ana kadar yapılan çalışmada hasar tespit incelemesi yapılan yerlerden 6 bin 845 yapının hasarsız, 4 bin 482 yapının ise az hasarlı olduğunu açıkladı.
Valiliğin resmi sitesinden hasar tespiti tamamlanmış az ve hasarsız mesken, konut, ticarethane listeleri yayınlandı. Açıklamada, hasarsız ve boyası, sıvası ile ince çatlaklar oluşan az hasarlı binaların kullanılmasında bir sakınca olmadığı aktarıldı.
Yayınlanan listede ise incelemesi tamamlanan yapılardan 6 bin 845’inin hasarsız, 4 bin 482’sinin ise az hasarlı olduğu yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERAilesi uyardı: Biraz yavaşla!Ailesi uyardı: Biraz yavaşla!
'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da 'virüs' paniği!

İstanbul'da 'virüs' paniği!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Çıplak fotoğrafları sızdırıldı! Açıklama yaptı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

Manisa’da 4.5 ve 4 büyüklüğünde depremler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne atandı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya’da gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

Gece kulübünün çatısı çöktü: 2 ölü, 5 yaralı

YPG/PKK'lı teröristten çarpıcı İran açıklaması!

YPG/PKK'lı terörist itiraf etti: İran'a saldıracaktık

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

'Deprem fırtınaları yaşanabilir' uyarısı

İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecek

İstanbul'da toplu ulaşımda yeni dönem!

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

İstanbul'da film sahnelerini aratmayan silahlı saldırı

Okey takozuyla camı kırdı, 5 bin TL’yi alıp yere yağ döktükten sonra kaçtı

Böyle hırsızlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.