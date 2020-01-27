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  4. Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:53 | Son Güncelleme

Elazığ Valiliği, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıkladı. Serdar Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

KRT TV canlı yayınında ve Oda TV'de yazdığı yazıda AFAD'la ilgili iddialarda bulunan Akinan, "AFAD, diğer tüm iktidar yanlısı kurumlar gibi partizanca yapılandırılmış ve hazırlıkları çok düşük seviyede" demişti.

AFAD'ın bölgeye gelen arama-kurtarma ekipleriyle uyumlu bir şekilde çalışmadığını söyleyen Akinan, AFAD'ın enkaz altındaki bir kadının kurtarılmasını Erdoğan'ın deprem bölgesine ziyareti sırasında engellediği iddiasında da bulunmuştu.

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Elazığ Valiliği Serdar Akinan suç duyurusu Elazığ Depremi AFAD

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