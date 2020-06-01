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Elazığ Valisi açıkladı: 10 gündür yeni vaka yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 14:58 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, koronavirüs salgınına karşı alınan sıkı önlemler sayesinde kentte 10 gündür yeni vaka görülmediğini belirtti.

Elazığ Valisi açıkladı: 10 gündür yeni vaka yok

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 69 koronavirüs vakası görülen kentte alınan tedbirlerin sürdürüldüğünü belirtti.

'10 GÜNDÜR YENİ VAKA YOK'

Halka maske, sosyal mesafe ve el temizliği konusunda uyarıda bulunan Kaldırım, "Kıymetli Elazığlılar; bugün salgında yeni döneme girdik. Kontrollü sosyal hayat döneminde; maske, mesafe ve el temizliğine riayet edelim. İl dışından gelenler için 14 gün karantina tedbirimiz devam edecek. Kurallara uyarak bu dönemi de hep birlikte aşacağız. İlimizde alınan sıkı tedbirler sonucu 10 gündür yeni vaka yok, dışarıdan gelenlerin bulaş getirme riskine karşı bu önlemi almak durumundayız" dedi.

Kaynak: DHA

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