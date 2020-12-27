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Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "(5,3 büyüklüğündeki deprem) An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor."
Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "(5,3 büyüklüğündeki deprem) An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor."
ELAZIĞ
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27.12.2020 12:16 |
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Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "(5,3 büyüklüğündeki deprem) An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor."