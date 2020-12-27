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  4. Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "(5,3 büyüklüğündeki deprem) An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor."

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "(5,3 büyüklüğündeki deprem) An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor."

ELAZIĞ HABERLERİ  | 27.12.2020 12:16 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "(5,3 büyüklüğündeki deprem) An itibarıyla kırsaldaki taramalarımız yüzde 85 bitirildi. Bir olumsuzluk kaydı söz konusu değil. Ekiplerimiz saha çalışmasını yürütüyor."


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Elazığ Namaz Vakitleri 27 Aralık Pazar

İmsak
06:04
Sabah
07:33
Öğle
12:29
İkindi
14:55
Akşam
17:15
Yatsı
18:39

Elazığ Nöbetçi Eczaneler27 Aralık Pazar

Çelik Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
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Dostlar Eczanesi
Merkez
Ergin Eczanesi
Merkez
Cannur Eczanesi
Karakocan
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