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  4. Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."

ANKARA HABERLERİ  | 27.12.2020 10:05 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."


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