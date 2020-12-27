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Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."
Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."
ANKARA
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27.12.2020 10:05 |
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Elazığ Valisi Erkaya Yırık: "Depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler."