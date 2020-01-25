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Elazığ Valisi Kaldırım: "Elazığ'da vefat eden 3 vatandaşımız var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 00:04 | Son Güncelleme

"225 yaralımız var, 2'si ağır şu anda" - "112, AFAD arama kurtarma ekiplerimiz, Kızılay, hepsi sahada"

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentteki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır 225 yaralının hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Kaldırım, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından NTV'ye yaptığı açıklamada, enkaz ve göçük altında kalan vatandaşlar bulunduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini anlatan Kaldırım, "112, AFAD arama kurtarma ekiplerimiz, Kızılay hepsi sahada." diye konuştu.

Kaldırım, "Elazığ'da maalesef vefat eden 3 vatandaşımız var, göçük altında kalan. 225 yaralımız var. 2'si ağır yaralımız var şu anda hastanelere intikal eden." ifadelerini kullandı.

Kaldırım, Maden ilçesinde yıkılan 5 katlı binadan 2 yaralının çıkarıldığını, buradaki arama kurtarma çalışmalarının da sürdüğünü bildirdi.

Şu anda elektrik yönünden bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Kaldırım, "Malum Keban Barajı'mız var, o açıdan sıkıntımız yok. Doğal gaz yönünden sıkıntımız yok. Hasar gören veya yıkılmış binalarda doğal gaz bağlantısını kestik. Bir binada yangın var, o da kontrol altına alındı belediye ekiplerimiz tarafından." dedi.

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