HABER
  4. Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti

Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 20:16 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Kaldırım'dan esprili kar tweeti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın öğrenciler ile kar topu oynamasının ardından, "Harput’ta öğrencilerimizle kartopu oynadım. İsabet ettirselerdi kar tatili yapacaktım." şeklinde attığı esprili tweet büyük beğeni topladı.

Vali Kaldırım, kentte etkisini gösteren kar yağışı sonrası tarihi Harput Mahallesi'nde incelemede bulundu.

Tarihi mahallede bulunan Elazığ Müftülüğü Harput Hamdi Başaran Yatılı Erkek Kuran Kursu'nu da ziyaret eden Kaldırım, burada eğitim gören öğrencilere yakın ilgili göstererek bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin kar topu oynama isteğini geri çevirmeyen Vali Kaldırım, onlarla kar topu oynadı.

Vali ile öğrencilerin kar topu oynaması çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Vali Kaldırım'ın, "Harput’ta öğrencilerimizle kar topu oynadım. İsabet ettirselerdi kar tatili yapacaktım." şeklindeki esprili tweeti büyük beğeni topladı.

Vali Kaldırım'a bazı takipçilerinin "18. saniyede mavi montlu çocuk isabet ettirmiş", "Mavili çocuğun hakkını yemeyin Sayın Valim, isabet etmiş gibi görünüyor." şeklindeki tweetlerine, "Ben hissetmedim, VAR'a gider bu, tartışmalı." şeklinde yanıt verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Kandıra’da araç çöken yolun ortasında kaldıKandıra’da araç çöken yolun ortasında kaldı
İntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna ettiİntihar girişiminde bulunan genci Kaymakam ikna etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım kar topu kar yağışı öğrenciler

En Çok Okunan Haberler

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Uzmanlardan korkutan ABD-İran değerlendirmesi

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Eleştiriler sürüyor! Haluk Levent paylaşımına Akalın'dan tepki

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! THY, Irak ve İran’a gerçekleştirilen tarifeli seferlerini askıya aldı

THY İran ve Irak uçuşlarını askıya aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

Ceren Özdemir'in katili Özdür Arduç'un 'akıl sağlığı' raporu ortaya çıktı

İşte Özgür Arduç'un akıl sağlığı raporu

Sosyal medyadaki kusursuz hayatların bir de gerçek yüzüne bakın

'Keşke böyle bir hayatım olsa' diyenlerdenseniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.