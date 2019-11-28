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Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 21:04 | Son Güncelleme

Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silah ele geçirildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Diyarbakır'da 12 kaçak silahın ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden biri tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Elazığ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 12 tabanca ve 42 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan biri tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ silah kaçakçılığı

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