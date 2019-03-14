Elazığ ve Diyarbakır'da terör operasyonu: 4 gözaltı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 zanlı yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız av tüfeği, laptop, 2 cep telefonu, 2 sim kart, 5 DVD, 2 kitap, örgütü simgeleyen 3 bez parçası, bir miktar esrar ile kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

