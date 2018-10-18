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Elazığ ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 23:10 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 15 kişiden 5'i tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik Elazığ ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen diğer zanlılardan 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda ayrıca bir miktar uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

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Diyarbakır Elazığ uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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