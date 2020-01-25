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Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Elazığ'da merkez üssü Sivrice'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya'da çok sayıda bina yıkıldı.

Elazığ'da dün 20:55'te meydana gelen 6.8'lik depremin ardından enkazdaki vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yarattığı hasar da gün ağarınca ortaya çıktı.

Deprem Elazığ ve Malatya'da büyük hasara yol açtı.

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası kent merkezinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ekipler, Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binada çalışma yapıyor.
Elazığ merkezli depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bazı evler çöktü.
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