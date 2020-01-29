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Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

6.8'lik deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da okulların açılacağı tarih belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada Elazığ ve Malatya'daki okulların ne zaman açılacağını açıkladı.

Elazığ ve Malatya'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Soylu okulların açılacağı tarihi açıkladı!

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ ve Malatya'da okulların açılacağı tarih belli oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin ardından yaptığı bilgilendirme toplantısında Elazığ ve Malatya'da okulların açılacağı tarihi açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasından satır başları:

Kamu düzenini bozan hiçbir asayiş olayı olmadı. Tüm güvenlik görevlilerimize, kolluk kuvvetlerimize asayişi temin ettikleri, vatandaşımızın el birliği içinde asayişin oluşmasında katkısı olduğu için teşekkür ederim:

Hem yıkılan binalar, hem bizim yıktıklarımızla ilgili ödemeler başlayacak demiştik. Dün itibariyle ödemeleri başlattık, bankalar gece 12’ye kadar açık.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

3 Şubat’ta Elazığ’ın tamamında açılacak okulların 10 Şubat’a, aynı zamanda Malatya’da 3 Şubat’ta açılacak okulların Doğanyol, Pötürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde 10 Şubat’ta açılması konusunda kamuoyuna duyuru yapma zarureti ortaya çıkmıştır. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.

AFAD'A GELEN BAĞIŞ TOPLAM BAĞIŞ 72 MİLYON

Kızılay’a gelen bağış toplamı şu ana kadar 27.5 milyon lira. Yine AFAD’a gelen bağış toplamı SMS toplamı; biliyorsunuz TV8’de 22,5 milyonluk SMS toplanmıştı. Toplam SMS 27 milyon 652 bin şu saat itibariyle, şu saat itibariyle 72 milyon. Kızılay’da 27.5
milyon, AFAD’a da 72 milyon. 100 milyon civarında vatandaşımıza nakit desteği söz konusu oldu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Depremin 5. günün geride bıraktık. Yaralıların durumu hakkında bilgi verecek olursam; toplam başvuru yapan kişi sayısı 1607 kişi olmuştu. Taburcu ettiğimiz hasta sayısı 1543 oldu. Yatarak tedavi edilen, 7'si yoğun bakımda olmak üzere 64 yaralımızı servislerde tedavi ediyoruz. Yüsra bebek yoğun bakımda tedavi ediliyor. Ayrıca Azize yaralımız dün ityibarıyla yoğun bakımdan servise alındı. Ziyaret ettim genel durumu gayet iyi.

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