Elazığ ve Malatya için toplanan yardım 86 milyon lirayı aştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ merkezli depremden etkilenenler için açılan yardım kampanyasında banka hesaplarında 58 milyon 642 bin 922, SMS sisteminde 27 milyon 827 bin 740 lira olmak üzere toplam 86 milyon 470 bin 662 lira yardım toplandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için yürütülen iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ ve Malatya'da valilik emrine 7'şer milyon lira olmak üzere toplam 14 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası kapsamında, banka hesaplarında 58 milyon 642 bin 922 lira, SMS sisteminde 27 milyon 827 bin 740 lira olmak üzere toplam 86 milyon 470 bin 662 lira yardım toplamıştır. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında TAMP Beslenme Çalışma Grubu koordinasyonunda Elazığ'da 148 bin 297 öğün, Malatya'da 64 bin 400 öğün olmak üzere toplam 212 bin 697 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Türk Kızılay tarafından ayrıca bölgeye 7 ikram aracı, 1 çocuk dostu alan ve 4 mobil mutfak ile 3 sahra mutfak kiti sevk edilmiştir."