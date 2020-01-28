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Elazığ ve Malatya’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:30 | Son Güncelleme

AFAD, Elazığ ve Malatya’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını, iyileştirme çalışmaları devam ettiğini açıkladı.AFAD, 28 Ocak 2020, 07.40 itibarıyla deprem bölgesindeki son durum ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’de meydana gelen 6,8’lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiği belirtildi.Açıklamada 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son vatandaşın da ulaşılmasıyla tamamlandığı vurgulanarak," Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

AFAD, Elazığ ve Malatya’da arama kurtarma çalışmaları tamamlandığını, iyileştirme çalışmaları devam ettiğini açıkladı.
AFAD, 28 Ocak 2020, 07.40 itibarıyla deprem bölgesindeki son durum ve yapılan iyileştirme çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.
Elazığ Sivrice’de, 24 Ocak 2020 günü 20.55’de meydana gelen 6,8’lik depremin etkilerini azaltmak ve bölgede yaşayan vatandaşların hayatlarını normale döndürmek amacıyla, AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmalarının bütün hızıyla devam ettiği belirtildi.
Açıklamada 45 kişinin sağ kurtarıldığı arama kurtarma çalışmalarının, enkaz altındaki son vatandaşın da ulaşılmasıyla tamamlandığı vurgulanarak," Son durumda, deprem nedeniyle 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Deprem sonrasında hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 523’ü taburcu edilmiş olup; 16’sı yoğun bakımda olmak üzere 84 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında bölgeye 25.393 çadır ulaştırılırken; depremden etkilenen vatandaşlara 50.960 kişilik sıcak yemek, 22.470 kahvaltı ve 7.000 çorba dağıtılmıştır. Şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 deprem meydana gelmiş olup, toplam artçı sayısı 1.190’dır.
Türkiye Yardım Kampanyası İçin Kenetlendi
Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, banka hesaplarında 29.569.027 TL, SMS sisteminde 27.302.020 TL olmak üzere toplam 56.871.047 TL yardım toplanmıştır.
Arama Kurtarma Çalışmaları Tamamlandı
Elazığ şehir merkezindeki son enkazda da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. AFAD koordinasyonundaki çalışmalar için bölgeye 5.093 personel, 636 araç ve 22 arama köpeği sevk edilmiştir. Toplam 800 STK personeli de çalışmalarda görev almıştır.
311 Tır İhtiyaç Malzemesi Deprem Bölgesine Ulaştırıldı
311 tır dolusu ihtiyaç malzemesi, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 25.393 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 27.430 yatak, 66.751 battaniye, 4.312 ısıtıcı ve 6.436 adet gıda kolisi sevk edilmiştir.
13.346 Binanın Hasar Tespit Çalışması Tamamlandı
Hasar tespit çalışmalarında, 530 teknik personel ve 5 araç görev yapmaktadır. Şimdiye kadar Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta incelenen 13.346 binadan 378’ini yıkıldığı, 3.249’unun ağır hasar aldığı, 214’ünün orta ve 4.826’sının az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 50 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 4.629 binanın ise hasarsız olduğu anlaşılmıştır."
Bağış Yapmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine!
Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesi uygun görüldüğünden, yardım yapma taleplerini karşılayacak SMS ve hesap numaraları bulunduğu kaydedilerek vatandaşların, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866’ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabildiği ifade edildi. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank’ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabileceği kaydedildi:
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204
USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205
EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866
Gelişmeler ve bölgedeki deprem aktivitesi, İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından 7/24 takip edildiği bildirildi.

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