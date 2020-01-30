Elazığ ve Malatya’da iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Elazığ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin etkilerini azaltmak ve bölgedeki vatandaşların hayatlarını normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda yürütülen iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Bölgeye ulaştırılan beslenme ve ısınma gibi ihtiyaç malzemelerinin sayısı da artırılıyor. Son olarak ise depremden etkilenen vatandaşlardan kalan 54’ünün tedavisi devam ediyor. T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı merkez üssü Elazığ olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin son iyileştime ve rehabilite çalışmalarına ilişkin yazılı açıklamada yaptı. Açıklamada enkazlardan 45 vatandaşın sağ çıkarılmasıyla arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığı, böylece iyileştirme faaliyetlerinin devam ettiği bilgisi verildi. Açıklamada, “Depremde 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup; hastanelere başvuran bin 607 vatandaşımızdan bin 553’ü taburcu edilmiş, 7’si yoğun bakım altında olan 54 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. Bölgede, şu ana kadar büyüklüğü 4’ün üzerinde 22 artçı olmak üzere toplam bin 565 artçı deprem meydana gelmiştir” denildi.

Toplam 79 Milyon 600 bin 16 TL yardım

AFAD Başkanlığı, bölgede nakit gerektiren ihtiyaçların karşılanması için Elazığ Valiliği emrine 7 milyon TL, Malatya Valiliği emrine 7 milyon TL olmak üzere toplam 14 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği belirtilen açıklamada, “Aziz milletimizin yoğun ilgisi ile devam eden Elazığ ve Malatya Yardım Kampanyası sonucunda, şu ana kadar, banka hesaplarında 51 Milyon 843 bin 636 TL, SMS sisteminde 27 Milyon 756 bin 380 TL olmak üzere toplam 79 Milyon 600 bin 16 TL yardım toplanmıştır” bilgisi verildi.

Deprem Bölgesinde 5 bin 702 kişi görev aldı

Bölgeye arama kurtarma çerçevesinde 3 bin 510 personel, 481 araç ve 22 arama köpeği görev aldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, “Arama kurtarma faaliyetlerinin dışında yürütülen barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışmalar için bin 369 personel ve 47 araç görev yapmaktadır. Toplam 823 STK personeli de çalışmalara katılım sağlamıştır. Süreç boyunca toplam 5 bin 702 kişi çalışmalara katılmıştır. 28 Ocak itibarıyla Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Şanlıurfa illerimizde 251 personel ile oluşturulan 41 psikososyal destek ekibi görevlerine devam etmektedir. Bugüne kadar toplamda bin 209 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, 4 bin 537 kişiyle destek görüşmesi yapılmıştır. Bölge halkına psikolojik ve sosyal desteğin artırılması için personel sayısı 286’ya çıkarılmıştır” ifadeleri kullanıldı.