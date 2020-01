Elazığ ve Malatya’da iyileştirme çalışmaları devam ediyor

Yardım malzemelerinin sayısı 8 katına kadar arttı

372 tır dolusu ihtiyaç malzemesinin ulaştığı da AFAD açıklamasında yer aldı. Açıklamanın devamında, “AFAD Başkanlığı koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmıştır. Bölgeye toplam 26 bin 517 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda sevk edilmiştir. Yürütülen iyileştirme çalışmaları kapsamında, Elazığ’da 95 bin 172 öğün, Malatya’da ise 50 bin 400 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hasar tespit çalışmalarını yürüten bin 30 teknik personelin çalışması sonucunda, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman ve Kahramanmaraş’ta şu ana kadar incelenen 30 bin 848 binadan 547’sinin yıkıldığı, 6 bin 270’inin ağır hasar aldığı, 962’sinin orta ve 10 bin 273’ünün az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Acil olarak yıkılacak 180 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 12 bin 615 binanın ise hasarsız olduğu tespit edilmiştir” cümlelerine yer verildi.

Bağış yapmak isteyen vatandaşların dikkatine

Vatandaşların, tüm GSM operatörlerinden DEPREM yazıp 1866’ya SMS göndererek afetzedeler için 10 TL bağışta bulunabiliyor. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası ve Halk Bankası ile PTTBank’ın aşağıdaki hesap numaralarına istedikleri tutarda yardım yapabiliyor.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL : TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD : TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO : TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

Banka Swift Kod No : TCZBTR2A

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

Banka Swift Kod No : TVBATR2A

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

PTTBANK DEPREM POSTA ÇEKİ HESABI: 1866