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Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez: "Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere depremden etkilendikleri için pozitif ayrımcılık yapacağız. Buradaki ekonomik hayatın devam etmesi için her türlü desteği vereceğiz"

ELAZIĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, depremden etkilenen KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılacağını söyledi.

Dönmez, beraberinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt ile Elazığ Valiliğinde yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak depremin hemen ardından bölgede çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bakanlığa bağlı birimlerinin depremzedelere destek sağlayacağını işaret eden Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KOSGEB'in, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" başlattığını anımsattı.

Depremden etkilenmiş KOBİ'lere 100 bin liraya kadar faizsiz destek verileceğini işaret ederek, "Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere depremden etkilendikleri için pozitif ayrımcılık yapacağız. Buradaki ekonomik hayatın devam etmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

- 1 yıl geri ödemesiz

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise KOBİ'lere 100 bin liraya kadar faizsiz destek sunulacağını belirterek, şöyle konuştu:

"KOBİ'ler 100 liraya kadar ihtiyaçlarına dönük kredilerini bankalardan kullanacaklar. Bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Bu krediyi 1 yıl geri ödemesiz olacak, 12 ay hiçbir ödeme yapmayacaklar. Yani 100 bin lira kredi kullandığında hiçbir faiz ödemeden 36 vadeyle bu ana parayı ödemek şekliyle deprem sonrası yaralarını sarabilecek bir destek programı."

- Vadesi gelen ödemeler 2021 yılına kadar ertelenecek

Faizsiz destek programından yararlanan KOBİ'lerin 2020 yılında vadesi gelen bütün ödemelerini 2021 yılına kadar ertelendiğini aktaran Uzkurt, "Deprem sonrası ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan, zarar gören KOBİ'lerin bir nebze olsun yaralarını sarmaya yetecek bir destek olacağını ümit ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ KOSGEB Malatya

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