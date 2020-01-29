Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılacak

ELAZIĞ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, depremden etkilenen KOBİ'lere pozitif ayrımcılık yapılacağını söyledi.

Dönmez, beraberinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt ile Elazığ Valiliğinde yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak depremin hemen ardından bölgede çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bakanlığa bağlı birimlerinin depremzedelere destek sağlayacağını işaret eden Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla KOSGEB'in, deprem bölgesine yönelik "Acil Destek Kredisi Programı" başlattığını anımsattı.

Depremden etkilenmiş KOBİ'lere 100 bin liraya kadar faizsiz destek verileceğini işaret ederek, "Elazığ ve Malatya'daki KOBİ'lere depremden etkilendikleri için pozitif ayrımcılık yapacağız. Buradaki ekonomik hayatın devam etmesi için her türlü desteği vereceğiz." dedi.

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KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ise KOBİ'lere 100 bin liraya kadar faizsiz destek sunulacağını belirterek, şöyle konuştu: