YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Elazığ
  4. Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

30.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

ELAZIĞ/ŞIRNAK (AA) - Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kar nedeniyle merkeze bağlı 20, ilçelerden Baskil'de 25, Ağın'da 5, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 3, Maden'de 16, Karakoçan'da 30, Keban'da 15, Kovancılar'da 15, Palu'da 20, Sivrice ilçesinde 45 köye ulaşım sağlanamıyor.

Köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

- Şırnak

Şırnak'ta da kar yağışı sonucu merkez ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde 21 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ve Karayolları kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde de dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle belediye ekipleri iş makineleri ile ana arterleri kardan temizleyip kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Zincir takmayan araçlar yolda mahsur kaldı. Kar yağışı sonucu yolda kayan 1 minibüs, 2 ticari araç ve 4 otomobil refüjlere çarptı. İki sürücü hafif yaralandı, araçlarda hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Böyle kurtarıldı! İşte o anlarBöyle kurtarıldı! İşte o anlar
1/

Elazığ Namaz Vakitleri 30 Ocak Cumartesi

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:41
İkindi
15:25
Akşam
17:49
Yatsı
19:08

Elazığ Nöbetçi Eczaneler30 Ocak Cumartesi

Akdemir Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Hande Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Bulutoğlu Eczanesi
Karakocan
Tümünü Göster
Elazığ ECZANELER
Elazığ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Akhisarspor'da 5 transfer

Akhisarspor'da 5 transfer

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteorolojiden Elazığ, Bingöl ve Tunceli için yoğun kar yağışı uyarısı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

Kayserispor’da Karlo Muhar’ın lisansı çıktı

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

MASKİ ile alt geçitler güvenli hale geliyor

Diğer Haberler

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da uyuşturucu ile mücadele 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da kayıp şahıs 15 gündür aranıyor

Elazığ’da kayıp şahıs 15 gündür aranıyor

Elazığ’da hafta sonu kısıtlama sessizliği

Elazığ’da hafta sonu kısıtlama sessizliği

Elazığ’da şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi, kar lastiği olmayana izin verilmiyor

Elazığ’da şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi, kar lastiği olmayana izin verilmiyor

Elazığ’da şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi, kar lastiği olmayana izin verilmiyor

Elazığ’da şehirler arası yollarda kış lastiği denetimi, kar lastiği olmayana izin verilmiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.