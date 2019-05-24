Elazığ ve Tunceli'de terör operasyonu: 3 gözaltı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ ve Tunceli'de terör örgütü Marksist Leninist Komünist Partisi'ne (MLKP) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü MLKP'ye yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Elazığ ve Tunceli’de örgüte destek verdiği belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda da örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.



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