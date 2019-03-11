HABER

Elazığ'a bilgisayar laboratuvarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

Elazığ'a bilgisayar laboratuvarı

İSTANBUL (AA) - Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ve Birevim Firması Elazığ’da bilgisayar laboratuvarı kuracak.

BEKA açıklamasında, Elazığ’daki bir ortaokula bilgisayar laboratuvarı kurulacağı ve bu konuda gerekli tadilat ve tedarikin Birevim tarafından üstleneceği belirtildi.

BEKA Genel Başkanı Mustafa Alpay, Elazığlı olduğunu ve Elazığ'daki bilgisayar sınıfı ihtiyacının kendisine iletildiğini belirterek, BEKA Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mücahid Karabalık'ın bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Gerekli finansmanın Birevim tarafından sağlanacağını dile getiren Alpay, şunları kaydetti:

"Biz de hemen Elazığ'ı arayıp müjdeyi verdik. Elazığımıza böyle bir hizmeti yapmak, yapabilmek bizim için en büyük bahtiyarlık vesilesi. İnşallah en kısa zamanda gerekli çalışmalar yapılacak ve laboratuvarın açılışını yapacağız".

Alpay, çocuklara yönelik kodlama eğitiminin devam ettiğini ve Bingöl Karlıova ilçesinde kurulacak olan kütüphaneler için de çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

PARTNERDerman aradı!Derman aradı!
7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var
11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği BEKA Birevim

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Traktörün altında can verdi! Korkunç ölüm

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başkent’te EGO otobüsü araca çarptı: 2’si ağır 5 yaralı

Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

Burhan Kuzu'nun acı günü

Burhan Kuzu'nun acı günü

Ankara'da kaçak bahis operasyonu: 45 gözaltı

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

11 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

4 yaşındaki Yağmur'dan kahreden haber! Babasının gözleri önünde...

Adana'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 5 ölü

Adana'dan kahreden haber! Ölüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.