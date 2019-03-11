Elazığ'a bilgisayar laboratuvarı

İSTANBUL (AA) - Beşeri ve İktisadi Kalkınma Derneği (BEKA) ve Birevim Firması Elazığ’da bilgisayar laboratuvarı kuracak.

BEKA açıklamasında, Elazığ’daki bir ortaokula bilgisayar laboratuvarı kurulacağı ve bu konuda gerekli tadilat ve tedarikin Birevim tarafından üstleneceği belirtildi.

BEKA Genel Başkanı Mustafa Alpay, Elazığlı olduğunu ve Elazığ'daki bilgisayar sınıfı ihtiyacının kendisine iletildiğini belirterek, BEKA Genel Başkan Yardımcısı ve Birevim İcra Kurulu Üyesi Mücahid Karabalık'ın bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti.

Gerekli finansmanın Birevim tarafından sağlanacağını dile getiren Alpay, şunları kaydetti:

"Biz de hemen Elazığ'ı arayıp müjdeyi verdik. Elazığımıza böyle bir hizmeti yapmak, yapabilmek bizim için en büyük bahtiyarlık vesilesi. İnşallah en kısa zamanda gerekli çalışmalar yapılacak ve laboratuvarın açılışını yapacağız".

Alpay, çocuklara yönelik kodlama eğitiminin devam ettiğini ve Bingöl Karlıova ilçesinde kurulacak olan kütüphaneler için de çalışmalarda sona gelindiğini kaydetti.

