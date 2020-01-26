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Elazığ'a depremzedeler için 10 binden fazla çadır gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı tarafından bölgede yaşayanlar için 10 binden fazla çadır gönderildi.  Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki afetzedeler için, AFAD ve Kızılay tarafından 10 binden fazla çadır bölgeye ulaştırıldı.

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA- Uğur CAN/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayı tarafından bölgede yaşayanlar için 10 binden fazla çadır gönderildi.
Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki afetzedeler için, AFAD ve Kızılay tarafından 10 binden fazla çadır bölgeye ulaştırıldı. Kentteki taziye evleri, spor salonları, öğretmenevleri ve camilerde kalmayanlar için gönderilen çadırların bir kısmı, Kültür Parkı'nda kuruldu. Deprem nedeniyle evlerinde hasar oluştuğunu belirten Erol Kaya, bir süre çadırda yaşayacaklarını söyledi. Deprem meydana geldiği sırada çocuklarıyla birlikte evde olduklarını anlatan Kaya, "Depremi Allah kimseye yaşatmasın. Depremi yaşayan bilir. Deprem sırasında çocuklarımızla birlikte evdeydik. Akşam yemeği yiyorduk. Deprem olunca dışarı kaçtık. Evimizde hasar oluştu. Evimize de giremedik. 2-3 gündür evimize girmiyoruz. Şu an çadırda kalıyoruz. Benim düşüncem biz 1 aya yakın buradayız. Çadırlarda da büyük sıkıntımız, ısıtıcıya çok ihtiyacımız var" diye konuştu.
İffet Civelek ise evlerinde hasar tespitinin yapılacağını belirterek, "Evde hasar var, mahallede kimse yok. Evlere gelip bakacaklarmış. Evlerde duramıyoruz, önce canımız" dedi.
Deprem sırasında panik yaşadıklarını anlatan Fahri Barulay da "Panik yaşadık. Her taraf yıkılmış, dökülmüş, çatlamış her taraf. Evde hasar var. O günden beri giremedik ve buradayız. 6 kişi burada kalıyoruz" diye konuştu.

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