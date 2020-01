Elazığ’a yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırdı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- ELAZIĞ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmit'te başlatılan yardım kampanyasında toplanan kolilerden çıkan notlar, okuyanları duygulandırdı.

İzmit Belediyesi tarafından Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Dün toplanmaya başlanan yardımlara halkın ilgisi yoğun olurken, bazı yardım kolilerinden çıkan notlar ise okuyanları duygulandırdı. “Sizleri en iyi biz anlarız. İzmit’ten sevgilerle”, “Aklımız, kalbimiz sizinle. Siz rahat uyumadan biz de uyumayız” ve 17 Ağustos 1999 depremini yaşadık. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yanınızdayız. Acınız acımızdır” gibi sözlerin bulunduğu notlar, birlikte geldikleri eşyalarla birlikte Elazığ’daki depremzedelere gönderilecek.

ÇOCUKLAR OYUNCAKLARIN ARASINA NOT YAZDI

Toplanan yardımlar hakkında açıklama yapan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, “2 gündür İzmit halkının çok yoğun bir ilgisiyle karşı karşıya kaldık. Bu kadar ilgiyi bekliyorduk ama bu kadar duygu dolu, bu kadar gözyaşlarıyla geçireceğimiz zamanlar olduğundan biz de habersizdik. Özellikle küçük çocuklarımızın yazdığı mektuplar, oyuncakların arasına, kitapların arasına iliştirdikleri mektuplar bizi çok duygusallaştırdı. Her birinin verdiği mesaj, ‘Biz de bunların hepsini yaşadık. Sizi çok iyi anlıyoruz. Benim bugün oyuncağa ihtiyacım varsa, eminim senin de ihtiyacın vardır. Ben bugün gülüyorsam, senin de gülmeye ihtiyacın vardır’ mesajıydı. Ben kendi açımdan olaya şöyle baktım, hakikaten İzmit’te iyilik virüs gibi yayılıyor. Hepimize bulaşıyor. Sevgi dilini kullanmaya başladık. Gölcük depremini çok yakından yaşayan bir kent olarak İzmit’in bu kadar duyarlı bir kent olması bizi şaşırtmamalı. İyi organize olduğumuzu düşünüyorum. Tabi ki tekrar böyle bir afet yaşamayalım, ama eğer yaşanırsa da kendimizi de test etmiş olduk” dedi.

'ZOR BİR DÖNEM BAŞLAYACAK'

Depremin her şeyin sonu olmadığını söyleyen Kültür ve sosyal İşler Müdürü Alp, “Aslında depremi ilk yaşadığımız anda dünyanın sonunu ve her şeyin bittiğini düşünüyoruz. Ama bundan belli bir zaman sonra, geçtikten sonra fark ediyoruz ki insanoğlu o kadar kuvvetli ki her şeye dayanabiliyor. Tekrar felaketin üzerine bile bir düzen kurabiliyor. Eminim onlar da tekrar toparlayacaklar. Artılarıyla, eksileriyle hayatlarımızı hepimiz gözden geçirirken onlar bir kademe daha fazla geçirecekler. Zor bir dönem başlayacak onlar için ama geçmeyecek ya da bitmeyecek bir dönem değil. Bugün burada, 20 yıl sonra, belki o günleri tekrar anarak biz geçiriyoruz. Bu depremi daha deneyimli ve daha bilinçli olarak atlatacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI