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Elazığ’a yardımlar aralıksız devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 18:18 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda vatandaşlar mont, ayakkabı, battaniye gibi çeşitli malzemelerle kampanyaya katılarak depremzedelere yardım edebilecek.
Elazığ’da 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası zor günler yaşayan depremzedelere yardımlar aralıksız sürüyor. Türk Kızılayı, depremzedeler için İstanbul’da yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda vatandaşlar battaniye, uyku tulumu, kışlık bot, mont, çorap, giysi, el feneri, çocuklar için bez, kuru gıda gibi çeşitli malzemelerle kampanyaya katılarak depremzedelere yardım edebilecek. Kampanya kapsamında depremzedeler için 4 tır yardım malzemesi toplanması hedefleniyor.

Vatandaşlar yardım malzemelerini muhtarlara teslim edecek
Yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar depremzedelere ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini muhtarlara teslim edecek. Muhtarlar kendilerine gelen yardım malzemelerini Türk Kızılayı’nın Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında kurduğu toplama alanlarına teslim edecek.

Yardım malzemeleri toplanmaya başlandı
Çok sayıda vatandaş duyarlılık göstererek kampanyaya katıldı. muhtarların, vatandaşların kendilerine ulaştırdığı malzemeleri İstanbul Avrupa Yakasındaki depolama noktası olan Başakşehir Toplama Noktasına getirdikleri görüldü. Burada depolanan eşyalar en kısa zamanda bölgeye ulaştırılacak.

“Vatandaşlarımız muhtarlara veriyor muhtarlar bize getiriyor”
Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı Yardımcısı Ali Kurumahmut, “Biz öncelikle depremin olduğu andan itibaren Türk Kızılay’ı olarak tüm şubelerimizle ve genel merkezimizin örgütlenmesiyle müdahalelere başladık. İstanbul Muhtarlar Konfederasyonu İşbirliği ile İstanbul Kızılay olarak Avrupa ve Anadolu yakasında iki bölgede depolama merkezi oluşturduk. İstanbul’daki muhtarlar kendi çabalarıyla topladıkları yardımları battaniye, ısıtıcı gibi ürünleri, bizlere teslim ettiler. Bunları biz tırlarla bölgeye intikal ettireceğiz. Ayrıca İstanbul Kızılay’ı olarak yaklaşık beş bin battaniye ve 3 tır yola çıktı. Genel merkez işbirliği ile süreci takip ediyoruz. Buradakileri de 1-2 gün içerisinde depolayıp yardım bölgesine göndereceğiz, burada bir tasnif işlemi yapılacak. Yardım malzemelerini vatandaşlarımız muhtarlara veriyor muhtarlar bize getiriyor veya Muhtarlar Konfederasyonu kendileri gidip bizzat topluyor. İçlerinde çocuk giysileri, oyuncaklar var, en önemlisi içlerinde notlar var kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerini iletenler var” dedi.

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