Elazığ’a yardımlar aralıksız devam ediyor

Elazığ’da meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda vatandaşlar mont, ayakkabı, battaniye gibi çeşitli malzemelerle kampanyaya katılarak depremzedelere yardım edebilecek.

Elazığ’da 6.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası zor günler yaşayan depremzedelere yardımlar aralıksız sürüyor. Türk Kızılayı, depremzedeler için İstanbul’da yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda vatandaşlar battaniye, uyku tulumu, kışlık bot, mont, çorap, giysi, el feneri, çocuklar için bez, kuru gıda gibi çeşitli malzemelerle kampanyaya katılarak depremzedelere yardım edebilecek. Kampanya kapsamında depremzedeler için 4 tır yardım malzemesi toplanması hedefleniyor.

Vatandaşlar yardım malzemelerini muhtarlara teslim edecek

Yardım kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar depremzedelere ulaştırmak istedikleri yardım malzemelerini muhtarlara teslim edecek. Muhtarlar kendilerine gelen yardım malzemelerini Türk Kızılayı’nın Avrupa Yakası ve Anadolu Yakasında kurduğu toplama alanlarına teslim edecek.