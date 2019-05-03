ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak amacıyla "1. Afrika Kültürel Günü" etkinliği düzenledi.

Üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 100'ü aşkın Afrikalı öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ülkelerindeki dansları ve yemekleri sergiledi. Öğrencilerin yerel kıyafetlerle sergilediği danslar, skeç ve drama gösterileri, şiir ile şarkı performansı beğeni topladı.

Afrika Öğrenci Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. İlhan Oğuz Akdemir, burada yaptığı açıklamada, eğitimde Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer aldıklarını anlatarak, "Üniversitemize ilk yabancı öğrenci aldığımızda 54 öğrenci ile başladık. Şu anda dünyanın 47 ülkesinden 2 bine yakın öğrencimiz var. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Bundan sonra ki amacımız bu rakamı çok yukarıya taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.

Fırat Üniversitesi Afrika Öğrenci Topluluğu Başkanı Suleiman Idrıss de Nijerya'dan Elazığ'a 5 yıl önce geldiğini belirterek, ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.