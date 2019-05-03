ELAZIĞ (AA) - Elazığ Fırat Üniversitesinde okuyan Afrikalı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak amacıyla "1. Afrika Kültürel Günü" etkinliği düzenledi.
Üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 100'ü aşkın Afrikalı öğrenci, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ülkelerindeki dansları ve yemekleri sergiledi. Öğrencilerin yerel kıyafetlerle sergilediği danslar, skeç ve drama gösterileri, şiir ile şarkı performansı beğeni topladı.
Afrika Öğrenci Topluluğu Danışmanı Doç. Dr. İlhan Oğuz Akdemir, burada yaptığı açıklamada, eğitimde Türkiye'de ilk 10 üniversite arasında yer aldıklarını anlatarak, "Üniversitemize ilk yabancı öğrenci aldığımızda 54 öğrenci ile başladık. Şu anda dünyanın 47 ülkesinden 2 bine yakın öğrencimiz var. Bu bizim için çok sevindirici bir durum. Bundan sonra ki amacımız bu rakamı çok yukarıya taşımak olacaktır." ifadelerini kullandı.
Fırat Üniversitesi Afrika Öğrenci Topluluğu Başkanı Suleiman Idrıss de Nijerya'dan Elazığ'a 5 yıl önce geldiğini belirterek, ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Türkiye ve Elazığ halkına Afrika'yı tanıtmayı amaç edindiklerini aktaran Idrıss, şunları belirtti:
"İnsanlar Afrika'yı tanımıyor, o yüzden bu etkinliği düzenledik. Bizim ile karşılaştıklarında ya 'Sen Nijeryalı mısın?' ya da 'Somalili misin?' diye soruyorlar. Sanki Afrika'da iki ülke varmış gibi. Halbuki çok ülke var ve binden fazla dil konuşuluyor. O yüzden burada herkese Afrika hakkında bilgi vermeye çalışıyoruz. Etkinlikte kültürel danslar, skeç, drama, şiir, şarkı ve bizim kültürel kıyafetlerimizi ve yöresel yemeklerimizi tanıtıyoruz."
Öğrencilerden Mohammed Onar Kasım da "Somali'den geliyorum. Burada arkadaşlarımız ile Afrika'yı tanıtıyoruz. Yöresel elbiselerimizi giydik, yöresel oyunlarımızı sergiledik. Çok mutlu olduk." diye konuştu.
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