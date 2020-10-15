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  4. Elazığ’da 1 ton 841 kilo bakır kablo çalan 9 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

Elazığ’da 1 ton 841 kilo bakır kablo çalan 9 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 10:15 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir şantiyeden 1 ton 841 kilogram bakır kablo çalan 9 şüpheli, Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Hırsızlık olayı,,Baskil ilçesinde bir şantiyede meydana geldi.

Elazığ’da bir şantiyeden 1 ton 841 kilogram bakır kablo çalan 9 şüpheli, Diyarbakır’da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Hırsızlık olayı,,Baskil ilçesinde bir şantiyede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiyeden her biri 263 kilogram ağırlığında 7 rulodan oluşan 1 ton 841 kilogramlık 7 bin metre bakır kablo çalındı. Hırsızlığı fark eden firma yetkilisi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı olay yeri inceleme, jandarma suç araştırma timi ve diğer ekipler bölgeye giderek çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin dedektif gibi yaptığı çalışmada şüphelilerin güvenlik kameralarından görüntüleri tespit edilip, izlerin sürülmesiyle Diyarbakır’dan geldikleri ortaya çıktı. Bunun üzerine şüphelilerin kimlikleri ve adreslerini belirleyen jandarma ekipleri Diyarbakır’da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler M.G., İ.Y., E.Y., M.Y., E.Y., B.Y., H.Y., E.D. ve S.S. yakalandı.
Elazığ’a getirilen ve jandarmada ifadesi alınan 9 şüpheli "Nitelikli Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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