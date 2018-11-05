Elazığ'da 10 ayrı suçtan aranan zanlı uygulamada yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 10 ayrı suçtan, 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi sahte kimlikle yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün il genelinde belirlenen noktalarda uygulama yapıldı.
Bu kapsamda polis ekiplerince durdurulmak istenen bir araç, uygulama noktasından kaçtı.
Polisin takibi sonucu durdurulan araçtakilerin kimlik sorgulamalarında aracı kullanan A.Y'nin ehliyetsiz olduğu ve kullandığı aracın hacizli olduğu belirlendi.
M.Ç'nin ise üzerinde sahte kimlik bulunduğu, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silahların taşınması ve bulundurulması" suçundan 6 yıl, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 5 yıl, "parada sahtecilik" suçundan 2 yıl 6 ay, "hırsızlık" suçundan 1 yıl 3 ay, "basit yaralama" suçundan 10 ay olmak üzere 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "cinsel saldırı" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da devam eden mahkemelerinin bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.Ç, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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