Elazığ'da 10'ncu kattan düşen işçi hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, çalıştığı inşaatın 10'ncu katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Merkez Çaydaçıra Mahallesi Beyzade Efendi Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan Mehmet Akgül (65), henüz belirlenemeyen nedenle 10. kattan düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen 12 Acil Servis ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
İşçinin cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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