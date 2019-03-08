Elazığ'da 111 bekçi nöbette

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 111 bekçi, huzur ve güveni sağlamak için göreve başladı.

İçişleri Bakanlığınca il genelindeki emniyet müdürlükleri bünyesinde mahalle ve çarşılarda görev alan bekçiler, suça ve suçlulara karşı emniyet birimleriyle koordineli çalışıyor.

Yapılan suç analizi doğrultusunda mahalle ve belirli noktalarda güvenliğin sağlanması, oluşabilecek suçların önlenmesi ve asayiş olaylarına anında müdahale edilebilmesi için görevlendirilen bekçilerin, akşam saatlerinde başlayan asayiş nöbeti sabaha kadar devam ediyor.

Bekçiler, cadde ve sokaklardaki devriye görevini yürütürken ev ve iş yerleri ile park halindeki otomobillerin camlarının ve kapılarının kırık ya da açık olup olmadığını kontrol ediyor, herhangi bir olumsuzluk durumunda ilgili kişileri bildiriyor.

Devriye görevi sırasında yakalanan suçluları muhafaza altına alarak ilgili emniyet birimlerince gözaltına alınmasını da sağlayan bekçiler, vatandaşların can ve mal güvenliğini tesis etmek için özveriyle çalışıyor.