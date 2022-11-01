Elazığ’da 117 adet suç kaydı bulunan 3 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede polis ekipleri dün il merkezinde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 çuval içerisinde yakılmış vaziyette toplam 100 kilo ağırlığındaki bakır kablo ele geçirildi. Bahse konu kabloların önceki gün bir iş yerinin deposundan, iş yeri bekçisinin kesici alet ile korkutularak çalınan kablolar olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan, 61 suç kaydı bulunan M.Ü. (27), 44 suç kaydı bulunan F.Ü. (26) ve 12 adet suç kaydı bulunan M.B.(19) gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

