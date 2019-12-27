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  4. Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi

Elazığ'da 12 artçı sarsıntı kaydedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 11:44 | Son Güncelleme

AFAD verilerine göre 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından ilde 12 artçı sarsıntı meydana geldi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ardından 12 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.02'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından artçı depremler sürüyor.

Son verilere göre en büyüğü 3,8 büyüklüğünde 12 artçı sarsıntı meydana geldi.

Öte yandan kent merkezinde de itfaiye ekipleri deprem nedeniyle binaların dış cephesinden kopan beton parçalarını herhangi bir tehlike oluşturmaması için temizliyor.

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deprem Elazığ

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