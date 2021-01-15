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Elazığ’da 150 kilo et ile tulum peyniri çalan 2 şüpheli yakalandı

15.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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Elazığ polisi, bir şarküteriden 150 kilogramdan fazla et ile tulum peyniri ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.Olay, Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarı’nda bulunan bir şarküteride meydana geldi.

Elazığ polisi, bir şarküteriden 150 kilogramdan fazla et ile tulum peyniri ve güvenlik kamerası kayıt cihazı çalan 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Olay, Yeni Mahalle Yunus Emre Bulvarı’nda bulunan bir şarküteride meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hasan Kırgız’a ait şarküteri önceki gece kimliği belirsiz şüpheli veya şüpheliler tarafından soyuldu. Hırsızlar şarküteride bulunan 150 kilogramdan fazla et ile tulum peynirini çaldı. Şüpheli veya şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için kamera kayıt cihazını da sökerek yanlarında götürdü. Sabah geldiğinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahibi durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde 2 şüphelinin E.D ve C.D olduğu tespit edildi. 2 şüpheli adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı. Emniyete götürülen şahısların işlemleri sürüyor.

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