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Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 21:54 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.İlk kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 27.

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da meydana gelen iki farklı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İlk kaza, Elazığ-Bingöl Karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gurbetçi ailenin bulunduğu SV 464 R plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise aynı karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. 23 KA 114 plakalı minibüsün sürücüsü, yağışların etkili olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Her iki kazada yaralanan 5 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

Elazığ’da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

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