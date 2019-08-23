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Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 20:46 | Son Güncelleme

Elazığ'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Selçuk Çakar'ın kullandığı 23 BG 139 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjü geçti ve karşı yönden gelen Tuncer Murat idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yan yattı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobilde bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Kentteki diğer trafik kazasında ise Ö.B. yönetimindeki 23 BJ 811 plakalı otomobil, Keban ilçesi girişinde, 23 BU 310 plakalı S.B'nin kullandığı otobüsle çarpıştı.

Sürücü Ö.B. ve otomobilde bulunan Özbekistan uyruklu K.A. isimli kadın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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Elazığ trafik kazası

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