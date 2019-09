Elazığ’da, ‘2. Geleneksel Salçalı Köfte’ festivali başladı

Elazığ’da geleneksel hale getirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen Salçalı Köfte festivali başladı.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası koordinasyonunda Valilik, Belediye, Elazığ TSO ve bazı odaların desteğiyle "Geleneksel Salçalı Köfte’ festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik Meydanında yapılan festivalin açılışına Vali Vekili Uhud Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan,Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan,kurum müdürleri,vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Meydanda özel olarak kurulan stantlarda ustalar salçalı köfte yaparak marifetlerini gösterdi. Çok sayıda vatandaşım katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan festivalde katılanlara ücretsiz salçalı köfte ikram edildi.

Festivalin bu yıl ikincisini düzenlediklerini dile getiren Elazığ Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan ise, "Elazığ’ın önemli değerleri arasında yer alan salçalı köfteyi tüm Türkiye’ye tanıtmak ve geleneksel hale getirip her yıl bu festivali sürdürmek için yoğun gayretlerle çalışıyoruz ve çalışacağız" dedi.

Festivalin 2’ncisini düzenlediklerini anımsatan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan da, “Şehrimize son yıllarda değerlerimizin farkında olmak onları hak ettiği yerlere taşıma adına ciddi etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen valimize, belediye başkanına ve kıymetli vekillerimize teşekkür ediyorum. Elazığ’ımızın her alanda kendi başına bir değer ifade etmekte özellikle dışarıdan gelen ziyaretçilerimiz ve misafirlerimiz bunu çok güzel duygularla bizlere ifade ediyorlar. Salçalı köftemizde bunlardan biridir. Bugün bunu panayır haline dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Bu tür festival ve fuarların kentin tanıtımı için büyük bir önem arz etiğine vurgu yapan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “Samimi mekanlarıyla ilimizde farklı yeri olan salçalı köftemizin 2’nci festivalini gerçekleştiriyoruz. Bizde Elazığ Belediyesi olarak bu tür fuarları ve festivalleri yapmak adına elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bugün burada desteğimizi ve katkımızı sunduk. Bu tür festivallerin ve tanıtımların yanında olacağız. Elazığ ifade edildiği gibi kültür, sanat ve musiki şehridir. 14 medeniyeti bünyesinde barındıran kadim bir şehirdir. Bu şehir tanıtımında tanıtımını yapamadığımız gastronomi alanı var. Gastronomide Türkiye’de Gaziantep’ten sonra Elazığ 2’nci sırada bu noktada ve bundan sonraki süreçlerde Elazığ’ın tanıtımı noktasında yöresel yemeklerde Elazığ Belediyesi ve tüm kurum ve kuruluşlar ile birlikte elimizden gelen tüm gayreti vereceğiz” diyerek konuşmasını tamamladı.

Bir kentin kendi değerlerine yeni değerler katmasıyla ilgi çekeceğini dile getiren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, “Bu festivalin gelenek haline gelmesi kentin gelişmesi adına çok önemli. ‘Salçalı Köfte’ festivali sadece Elazığ’la sınırlı kalmaması lazım. Burada bir teklifte bulunmak istiyorum, gelecek sene festivali İstanbul, Ankara ve İzmir’de yapalım. Bu lezzeti Elazığ dışına taşıyıp tanıtalım"diye konuştu.

Salçalı Köfte festivalini düzenleyenlere teşekkür eden AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, festivalin Elazığ mutfağının tanıtılması adına çok önemli bire yere sahip olduğunu aktardı.

Elazığ’ın yöresel mutfak zenginliğinden bahseden Vali Vekili Uhud Emre Koyuncu, “Basit gibi görünen, sade lakin hem soslu hem çeşitlilik, işin orjinali yani sokaktan has bir lezzet. Tam tarifi ile denemeye değer damakta iz bırakan bir tat. Elbette bunu yerinde tadacaksınız. İşin sırrı Elazığ’da. Bizler bu organizasyonda 2’inci kez toplanıyoruz. Elazığ’ın meşhur salçalı köftesi için yine hep beraberce, aslında böylece hepimiz beraber teröre inat birlik ve dirlik , teröre inat hayat diyoruz. Gerçekten bu gastronomi ürünü ilimize hayat katıyor. Elbette bu çeşitlilik marka değeri olarak tanıtılması, duyurulması ve anlatılması gerekiyor” sözlerini tamamladı.

Açılış sonrası çeşitli etkinlerin yapıldığı festivalde, bugün ve yarın konserler düzenleneceği belirtildi.