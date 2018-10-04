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Elazığ'da 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 20:54 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay: - "Geçen yıl su ürünleri sektöründe 1 milyon dolar ihracatımız vardı. Bu sene bunu geçmeyi ümit ediyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bu yıl ikincisi düzenlenen ''Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'' törenle ziyarete açıldı.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, kentin her alanda vizyonu, hedefi ve ne yapması gerektiğini bilen bir şehir noktasına geldiğini söyledi.

Fuarların kentlerin gelişimine önemli katkı sunduğunu ve kentte kalıcı bir fuar alanı oluşturulması çalışmalarında sona yaklaşıldığını ifade eden Kaldırım, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretim açısından önemli bir havza ve arazi varlığımız var. Bunu katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmek ve ihracata yönelik çalıştırmak bizim için çok daha önemli. Çok şükür su ürünlerinde 17 bin 500 tonluk su üretimiyle bir numarayız. Üzüm, kayısı, badem üretiminde çok önemli bir noktadayız. Hayvancılık noktasında önemli bir merkez konumundayız ve bunun daha da güçlendirilmesi noktasında yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle sulama projeleriyle seracılıkla jeotermal kaynak geliştirme projeleriyle tarımsal alanda hem ürün gamımızı çeşitlendirerek hem de katma değerli hale getirip ihracat noktasında da önemli bir merkez haline gelmek arzusundayız."

- "Su ürünlerinde 1 milyon dolar ihracatımız var"

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay ise su ürünlerinin dünyada en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olduğunu aktardı.

Ülkede de su ürünleri sektörünün hızla büyüdüğünü ifade eden Atalay, şöyle devam etti:

"Geçen yıl su ürünleri sektöründe 1 milyon dolar ihracatımız vardı, bu sene bunu geçmeyi ümit ediyoruz. 2 milyon ton kanatlı eti üretilmeye başlanmıştır ülkemizde. Et fiyatları yüksek diyoruz ama son yıllara baktığımızda kişi başı tüketim 6-7 kilogramda iken 16 kilograma çıkmış. Refah ve tüketimle birlikte ete olan ihtiyaç artmış. Bunun da yine ülkemiz tarafından karşılanması için bütün çalışmalar yapılmaktadır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan da Elazığ'da 2. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Karahan, fuara 139 firmanın katıldığını ve çevre illerden de ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından en güzel buzağı yarışmasında dereceye giren hayvan sahiplerine altın verildi.

Tarım alet ve makineleri, yöresel ve bitkisel ürünler, tarım ilaçları, çeşitli gıda ürünlerinin sergilendiği fuar 7 Eylül'de sona erecek.

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Elazığ Fuar Gıda Tarım ve Hayvancılık

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